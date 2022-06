Consiglio d’Europa: Assemblea parlamentare, sessione estiva. Sicurezza democratica, aggressione russa contro l’Ucraina e questione Malta

Si terrà a Strasburgo dal 20 al 24 giugno la sessione estiva dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce). Una nota diffusa dall’istituzione paneuropea annuncia che interverranno la presidente della Repubblica greca, Katerina Sakellaropoulou, e il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. Tra i momenti salienti, un panel di alto livello e un dibattito interattivo sul tema “Difendere la sicurezza democratica in Europa” con la partecipazione di Simon Coveney, ministro degli esteri e difesa irlandese, nonché presidente del comitato dei ministri, di Pekka Haavisto, ministro degli esteri finlandesi, la segretaria generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, e la leader bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya. Il dibattito prenderà le mosse dal rapporto “Sfide recenti alla sicurezza in Europa: quale ruolo per il Consiglio d’Europa?”. In agenda anche le conseguenze umanitarie dell’aggressione russa contro l’Ucraina, l’abbattimento del volo Mh17, i prigionieri politici nella Federazione Russa e diritti umani e stato di diritto nel Caucaso settentrionale. E poi ancora: la vigilanza sulla comunicazione online, lotta all’antisemitismo in Europa, contrasto alle malattie prevenibili con i vaccini, il ruolo dei partiti politici nella promozione della diversità e dell’inclusione, giustizia e sicurezza per le donne nella riconciliazione pacifica. Un dibattito riguarderà Malta e “il rispetto degli obblighi di appartenenza al Consiglio d’Europa”.