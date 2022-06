Fondazione Ente dello Spettacolo: Castiglione del Lago, domani il seminario “Politiche culturali e scenari economici per il futuro del cinema italiano”

L’11 giugno a Castiglione del Lago, in occasione di “Castiglione Cinema – RdC Incontra”, avrà luogo il seminario residenziale che riunirà i principali attori della filiera cinematografica: “Politiche culturali e scenari economici per il futuro del cinema italiano”, il titolo del seminario che verterà sul tema delle politiche culturali destinate a cinema e audiovisivo, anche alla luce del Pnrr e della necessità di ripensare l’intero settore dopo gli sconvolgimenti provocati da due anni di pandemia. Con questa iniziativa, la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) e la redazione della Rivista del Cinematografo (RdC), a “Castiglione Cinema – RdC Incontra” rinnovano per il terzo anno l’impegno per un dialogo costruttivo tra tutte le parti in causa, promuovendo occasioni di scambio che possano essere spunto per soluzioni condivise ai problemi che attanagliano il settore.

“Abbiamo immaginato i giorni di ‘Castiglione Cinema – RdC Incontra’ come l’inizio dei festeggiamenti per i 75 anni della Fondazione Ente dello Spettacolo – ha dichiarato mons. Davide Milani, presidente della FEdS -. E lo facciamo, dentro un ricco programma, invitando anche i protagonisti della filiera cinematografica (dall’industry al mondo dei festival, dalla critica alla formazione) per riflettere sul futuro del cinema nel nostro Paese”. Il seminario “Politiche culturali e scenari economici per il futuro del cinema italiano” è “elemento centrale del festival e occasione privilegiata per dialogare sullo scenario della fruizione culturale del mondo del cinema così mutato negli ultimi anni. Ed è così che anche a Castiglione del Lago, dal 10 al 12 giugno, la Fondazione persegue la sua missione, facendo cultura, dialogando, realizzando un qualificato momento di studio e di comunità”.

Il seminario prevede due sessioni. La prima ha come tema proprio il futuro bilanciamento tra dimensione culturale e industriale del cinema italiano. La seconda sessione aprirà una riflessione sull’evoluzione indifferibile del ruolo della critica e dei mediatori culturali. Seguirà un dibattito.

Il seminario è organizzato nell’ambito del progetto “Il 75° anniversario della Fondazione Ente dello Spettacolo”, realizzato grazie al contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura.