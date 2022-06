Beni culturali ecclesiastici: Rossano-Cariati, anche il Museo diocesano e del Codex aderisce alla “Lunga notte delle chiese”

Il Museo diocesano e del Codex (arcidiocesi di Rossano-Cariati), anche quest’anno, aderisce alla settima edizione della “Lunga notte delle chiese”, manifestazione nata nel 2016, in cui i luoghi di culto di tutta Italia si animano di iniziative culturali e artistiche concepite come un mosaico di esperienze da vivere insieme come comunità.

Il tema ufficiale della settima edizione ha come parola chiave “In-contro”, termine composto da due parole tecnicamente in contrapposizione ma che esprimono insieme l’elemento centrale e significativo del dialogo, ossia quello della diversità.

Per l’occasione, venerdì 10 giugno, il Museo diocesano e del Codex effettuerà un’apertura pomeridiana speciale fino alle 20, con biglietto di ingresso ridotto al costo di 4 euro e una speciale visita guidata gratuita al Codex Pupureus Rossanensis e alla collezione museale e al cantiere di restauro, ogni ora a partire dalle 16.

La manifestazione nazionale è organizzata dall’Associazione di promozione sociale “BellunoLaNotte” con la collaborazione delle diocesi aderenti e con il patronicio del Consiglio della Cultura, del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, e del Comune di Belluno.