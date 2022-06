Ambiente: Casacomune (Gruppo Abele), domani la voce delle donne contro la crisi ambientale

Casacomune, la scuola di formazione e azioni fondata dal Gruppo Abele, partner di CinemAmbiente, partecipa alla XXV edizione del Festival con una giornata di riflessione intorno al ruolo che le donne hanno di fronte alla crisi climatica. Una giornata densa di incontri e testimonianze, nata dal desiderio di approfondire tematiche complesse e urgenti, narrate attraverso la voce di alcune donne che hanno contribuito ad una conversione dei paradigmi culturali contemporanei.

“Nei comparti produttivi molte cose stanno cambiando, ad esempio si sta delineando l’idea di fare un’agricoltura differente, riconvertendo aziende dannose per l’ambiente. Molti sono anche gli esempi virtuosi nell’ambito del riciclo, del riuso, del benessere umano e animale che arrivano dal mondo dell’imprenditoria femminile giovanile: si tratta di piccoli passi ma la strada da percorrere è ancora lunga – si legge in una nota del Gruppo Abele -. Per questo crediamo che sia importante discutere di questi temi attraverso una pluralità di voci che metta al centro il ruolo della donna nei processi e nelle politiche della conversione ecologica”.

L’evento si svolgerà a Torino domani, presso la Fabbrica delle “E”, in corso Trapani, 91 B e presso Binaria Centro Commensale, in via Sestriere, 34.

Ospiti della giornata: Vandana Shiva, ambientalista; Anna Brambilla di Asgi; Suzanne Mbije Diku, presidente associazione Redani; Eleonora Evi, parlamentare Verdi europei; Isabella Pratesi di Wwf Italia; don Luigi Ciotti, presidente di Gruppo Abele e Libera; Maria Chiara Giorda, storica delle religioni; Cinzia Scaffidi, giornalista . La giornata sarà condotta da Mirta Da Pra di Casacomune e Gaetano Capizzi di Festival CinemAmbiente.

Nel corso della giornata sarà servito un pranzo con prodotti di recupero per ridurre lo spreco e valorizzare le diverse culture e colture, un momento di condivisione per rilanciare il valore sociale del cibo e intessere reti.

Al via la prima edizione del premio Casacomune all’interno del Festival CinemAmbiente, che quest’anno verrà assegnato ad uno dei documentari in concorso che, utilizzando il linguaggio cinematografico, sarà in grado di riflettere nella sua opera sui temi legati alla spiritualità come dimensione che fa parte di tutti noi, in rapporto con la natura di cui facciamo parte.

Casacomune, nata dal Gruppo Abele e da Libera, è una scuola di formazione, di dialogo culturale e incontro sociale con esperienze attive sul campo, per promuovere i valori e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia sociale. Le tematiche trattate: crisi climatica; biodiversità; cibo; migranti ambientali; dimensione spirituale. Attività proposte: formazione; informazione; divulgazione; laboratori; attività con le scuole; cura del corpo e delle emozioni.