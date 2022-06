Diocesi: Assisi, al via domani l’assemblea sul tema “Tessere relazioni”

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

La diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino si appresta a vivere un intenso momento ecclesiale con l’annuale assemblea diocesana, che si terrà venerdì 10 e sabato 11 giugno alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli.

Saranno due giorni molto intensi incentrati sul secondo anno del “triennio della carità”. L’assemblea, sul tema “Tessere relazioni”, si articolerà in un momento di incontro e di condivisione e in un laboratorio in cui verranno definite le linee programmatiche del prossimo anno pastorale; linee che a settembre, dopo opportuno discernimento, il vescovo Domenico Sorrentino offrirà all’intera diocesi. Come da programma venerdì si inizierà alle ore 16 con un momento di preghiera iniziale, seguiranno le relazioni e alcune testimonianze. Infine ci saranno i laboratori. Sabato mattina si inizia alle ore 9,15 con la preghiera per poi continuare con i laboratori. Seguiranno la relazione del vescovo Sorrentino e la preghiera finale. L’assemblea può anche essere seguita in diretta streaming dalla pagina Facebook “Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo” e da YouTube diocesidiassisi.