Welfare: Mattarella, “colonna portante del nostro modello di convivenza e misura della concreta attuazione dei principi della nostra Costituzione”

“Il sistema di welfare è una colonna portante del nostro modello di convivenza e una misura della concreta attuazione dei principi della nostra Costituzione. Riflettere sui modi in cui, nel contesto dei mutamenti indotti dall’evolvere dei processi produttivi e dall’evoluzione della struttura demografica del Paese, gli obiettivi di coesione possano essere resi sempre più raggiungibili, è opera preziosa”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del Welfare Italia Forum.

“Muta e si amplia la platea dei bisogni delle persone e delle comunità”, ha osservato il capo dello Stato, secondo cui “occorre, dunque, un adeguamento altrettanto veloce delle risposte che lo Stato e lo Stato-comunità mettono a disposizione”. “Il quadro offerto dal Pnrr è una opportunità in questa direzione”, ha ammonito Mattarella, per il quale “i diritti sociali sono un capitolo determinante nel patto istituzioni-cittadini: sostanzia ed attua la piena appartenenza alla Repubblica”.