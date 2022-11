Diocesi: Fidenza, lectio divina del vescovo Vezzoli sull’“Audace speranza”

“Audace speranza” è il titolo che il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, ha voluto dare alla tradizionale lectio divina nel Tempo di Avvento. Quest’anno le catechesi verteranno sulla seconda lettura biblica del ciclo domenicale (anno A). Quattro gli appuntamenti previsti. Al centro del primo (giovedì 24 novembre) è la Lettera che San Paolo scrive ai Romani: “Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno percheé la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno: non fra impunità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri” (Rm 13,11-14). Sempre San Paolo, nella Lettera ai Romani che è al centro del secondo appuntamento (giovedì 1 dicembre), ripropone l’esempio di Cristo alla comunità perché si renda gloria a Dio con un solo animo e una voce sola: “Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è per la nostra edificazione perché in virtù della perseveranza e della consolazione teniamo viva la nostra speranza” (Rm 15,4-9).

Nel terzo appuntamento (mercoledì 7 dicembre) invece la seconda lettura vede al centro l’apostolo Giacomo: “Fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finchè abbia ricevuto le piogge d’autunno e quelle di primavera. Siate dunque pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perchè la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Prendete a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore” (Gc 5,7-10). Conclusione ancora con San Paolo e la Lettera ai Romani (Rm 1,1- 7) giovedì 15 dicembre. Tutte le lezioni si terranno in cattedrale con inizio alle 20.30. È possibile seguire le lezioni anche via streaming collegandosi al canale Youtube “Diretta Cattedrale di San Donnino Fidenza”.