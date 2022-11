Terremoto Irpinia: Grottaminarda, la sezione locale dell’Ingv si apre al pubblico nel 42° anniversario del sisma

La Sezione Irpinia dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), a Grottaminarda, apre al pubblico le sue porte in occasione dell’anniversario del terremoto che la sera del 23 novembre 1980 sconvolse il territorio campano e lucano. L’evento, rivolto alla cittadinanza e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei visitatori sul rischio sismico e sulle buone pratiche utili a ridurlo.

Il 23 e il 24 novembre, dalle 10 alle 19, è previsto il percorso divulgativo “Sotto i nostri piedi. La scienza incontra la cittadinanza”, che vedrà i ricercatori dell’Ingv accompagnare studenti e grande pubblico in un viaggio nell’universo dei terremoti e dei vulcani con pannelli informativi, exhibit interattivi e giochi volti a fornire strumenti utili ad aumentare la percezione del rischio sismico e vulcanico.

Venerdì 25 novembre, dalle 10,30 alle 19, con la presentazione della riedizione del libro “Sotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati e ciarlatani” scritto dal sismologo dell’Ingv Alessandro Amato, i cittadini avranno l’opportunità di sottoporre le loro curiosità a ricercatori, tecnici e tecnologi dell’Istituto in un momento di dialogo e di confronto per conoscere meglio i terremoti, aumentare la percezione del rischio sismico e acquisire gli strumenti utili alla sua riduzione.

Sarà possibile seguire la diretta streaming della presentazione del volume sul canale YouTube “Ingveventi”.