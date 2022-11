Diocesi: Avezzano, venerdì serata per i giovani con riflessioni, musica, teatro e testimonianze con il vescovo Massaro

Una serata di riflessione, musica, teatro e testimonianze sul tema della Giornata mondiale della gioventù, “Maria si alzò e andò in fretta”. È quella che propone per venerdì 25 novembre la Pastorale giovanile della diocesi di Avezzano. L’iniziativa, che sarà anche un lancio per le iscrizioni alla prossima Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, dal 26 luglio al 6 agosto 2023, è aperta ai giovani dai 16 ai 35 anni. Ad ospitare l’evento sarà la scuola di teatro e di musical Seven Arts Theatre Studio, su via XX settembre ad Avezzano. Sarà presente anche il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro.

“L’episodio evangelico della Visitazione – si legge in una nota – fornisce lo spunto per riflettere su due azioni (‘svegliare’ e ‘alzarsi’) e sull’immagine dei giovani in movimento, non immobili ma sull’esempio di Maria che si è lasciata interpellare dal bisogno della sua anziana cugina, senza perdere tempo, si muove per cercare la connessione più genuina, quella che viene dall’incontro, dalla condivisione, dall’amore e dal servizio”.