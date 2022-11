Diocesi: Savona, al via domani corso di formazione sulla storia della città e sul Complesso museale della cattedrale

La diocesi di Savona-Noli e il Complesso museale della cattedrale organizzano da domani un corso di formazione sulla storia di Savona e in particolare del complesso stesso. Ci si potrà “immergere” nell’arte religiosa del Medioevo e del Rinascimento della città, si “conosceranno” la famiglia Della Rovere, Napoleone Bonaparte e Pio VII e si visiterà il museo della Cattedrale, il coro ligneo, il Chiostro Francescano, la Cappella Sistina e gli Appartamenti di papa Chiaramonti.

L’iniziativa si terrà dalle 14,45 alle 17,45, di cui le lezioni teoriche nell’aula magna del Liceo Chiabrera Martini, in via Ambrogio Aonzo 2. Domani l’introduzione condotta da Aureliano Deraggi, Ugo Folco e Silvia Ivaldi. A seguire un breve excursus storico sulla Savona medioevale e rinascimentale a cura di Furio Ciciliot, presidente della Società savonese di storia patria.

Giovedì 1° dicembre “Appunti di storia dell’arte religiosa a Savona nei secoli XIII, XIV, XV e XVI” cui seguirà una visita guidata al museo della cattedrale, del chiostro e della Cappella sistina. Il 15 dicembre “Appunti di storia dell’arte religiosa a Savona nei secoli XVII, XVIII e XIX” con visita guidata alla cattedrale e al coro ligneo. “I Della Rovere: una famiglia savonese”, “Napoleone e il papa prigioniero: Pio VII a Savona”, “Pio VII primo papa moderno” saranno i temi affrontati il 20 dicembre. Seguirà la visita guidata alle stanze del pontefice romagnolo.

Info: chiesasavona.it/ufficio-pastorale-scolastica.