Legge di bilancio: Prandini (Coldiretti), “bene per le campagne l’introduzione dei buoni lavoro a tempo determinato”

“L’arrivo dei buoni lavoro è importante nelle campagne dove occorre lavorare con la semplificazione burocratica per salvare i raccolti e garantire nuove opportunità di reddito in un momento particolarmente difficile per il Paese”. Lo ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in riferimento ai contenuti della manovra che prevede l’introduzione dei buoni lavoro a tempo determinato per un importo fino a 10mila euro. “Siamo grati al Governo per aver accolto le nostre sollecitazioni sul problema della manodopera agricola e – ha sottolineato Prandini – siamo pronti al confronto con le Istituzioni e i sindacati per individuare le formule più adeguate che garantiscano maggiore semplificazione per le imprese e le necessarie tutele per i lavoratori agricoli”. “Sovranità alimentare significa nei fatti – ha concluso Prandini – un impegno per investire nella crescita del settore con il lavoro, aumentare le produzioni, ridurre la dipendenza dall’estero, valorizzare la biodiversità del nostro territorio e garantire agli italiani la fornitura di prodotti alimentari nazionali di alta qualità”.