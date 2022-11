Infanzia: Roma, ieri una delegazione dell’associazione Fonte d’Ismaele è stata ricevuta ieri pomeriggio dal viceministro Bellucci

(Foto: Fonte d'Ismaele)

Una delegazione dell’associazione Fonte d’Ismaele è stata ricevuta ieri pomeriggio da Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali. A guidare il gruppo Lucia Ercoli, presidente dell’associazione, che ha accompagnato alcune mamme e bambini ucraini fuggiti dalla guerra. Proprio i più piccoli hanno voluto donare al viceministro un manifesto e una brochure realizzati da loro per sottolineare come proprio i bambini siano le prime vittime di conflitti e delle tensioni sociali. L’incontro fa parte di una serie di iniziative dell’associazione Fonte d’Ismaele a seguito della Giornata mondiale dell’infanzia che si è tenuta domenica scorsa.

“Con il viceministro Bellucci – spiega Ercoli – ci lega un percorso comune iniziato tanti anni fa per promuovere, sostenere e proteggere l’infanzia, soprattutto quella più fragile. Abbiamo presentato le nostre attività con la speranza di poterle mettere in rete, grazie al Ministero, con le altre che, come noi, hanno la mission di essere accanto ai più piccoli, soprattutto quelli che sono fuggiti dall’orrore della guerra”.