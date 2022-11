Terzo settore: Forum, “più strumenti finanziari e facilitare l’inclusione creditizia del non profit”

Incrementare gli strumenti finanziari a medio-lungo termine, facilitare l’inclusione creditizia del non profit, promuovere investimenti in equity accanto al credito, far evolvere i servizi assicurativi da mera copertura dei rischi a strumento di tutorship e accompagnamento: sono alcune delle indicazioni emerse durante l’evento conclusivo della quarta edizione di Cantieri Viceversa – Network finanziari per il Terzo settore, il progetto promosso dal Forum nazionale del Terzo settore in collaborazione con il Forum per la Finanza sostenibile.

Il Report, pubblicato da Lupetti editore ed alla sua quarta edizione, raccoglie spunti, interrogativi e soluzioni discusse nella tre giorni che si è tenuta dal 6 all’8 luglio a Parma ed è stato presentato a Roma, lunedì 21 novembre, nell’ambito delle Settimane dell’investimento sostenibile e Responsabile, la principale rassegna in Italia sul tema organizzata dal Forum per la Finanza sostenibile. Durante la presentazione di Roma è stato annunciato l’avvio della Cantieri ViceVersa Academy, il progetto che avrà inizio nel 2023 e che mira ad investire sul capacity building di enti del Terzo settore e di operatori finanziari. “Crediamo che la scalabilità dei tanti progetti illustrati e presentati, e l’avvio di progettazioni di comunità, possano avere lo slancio auspicato”, afferma Claudia Fiaschi, responsabile del progetto Cantieri Viceversa per il Forum Terzo Settore. “Quanto fatto sino ad oggi per noi è prezioso – osserva – e, nonostante alcuni elementi di questa esperienza si stiano nel tempo consolidando, ci consideriamo solo all’inizio di un percorso culturale e di sperimentazione che ci auguriamo possa divenire un appuntamento di interlocuzione stabile e duraturo tra operatori finanziari e terzo settore per costruire insieme soluzioni finanziare che migliorino impatto ed efficacia delle azioni del Terzo settore per il progresso ed il benessere delle nostre comunità”.