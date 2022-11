Don Luigi Giussani: Milano, dal 23 al 27 novembre la mostra sul fondatore di Cl nella sede della Regione Lombardia

Dal 23 al 27 novembre, in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani (Desio, 5 ottobre 1922 – Milano, 22 febbraio 2005), sacerdote ambrosiano, educatore e fondatore di Comunione e Liberazione, sarà esposta a Milano presso la sede di Regione Lombardia la mostra “Giussani100”.

“L’iniziativa, promossa da Comunione e Liberazione e da Regione Lombardia, ha lo scopo di far conoscere la figura di don Giussani e ciò che la sua proposta di educazione alla fede cristiana ha generato in molte persone e in diversi ambiti della società. Una storia partita da Milano e dalla Lombardia e giunta fino ai 90 Paesi del mondo dove oggi è presente Cl”, spiega una nota.

La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile dalle ore 10 alle 20 (mercoledì 23 dalle 11.30) nel foyer dell’auditorium intitolato a Giovanni Testori in Piazza Lombardia.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 23 alle ore 11.15 (foyer Auditorium Testori, Piazza Lombardia). Intervengono il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore allo Sviluppo, Città metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione Stefano Bolognini e il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Davide Prosperi.