Cinema: Giffoni Film Festival, a Madrid dal 23 al 27 novembre continua il viaggio di “Italia Experience”

L’Italia ha saputo dare il meglio di sé in diversi campi dell’arte e della cultura e indubbiamente il cinema è tra questi. Dietro la macchina da presa si sono alternati e continuano ad avvicendarsi registi che tutto il mondo invidia. Proprio per promuovere questo patrimonio inestimabile continua il viaggio di “Italia Experience”: il progetto di Giffoni, cofinanziato dal Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e Audiovisivo, sarà a Madrid dal 23 al 27 novembre.

La prima tappa dell’iniziativa ha coinvolto a Skopje, lo scorso ottobre, oltre 500 giffoner durante la decima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival. Ora Italia Experience è pronta a proseguire il suo percorso in Spagna, in collaborazione con la 15ª edizione del Festival del Cinema italiano di Madrid, organizzato dall’Istituto italiano di cultura e dalla sua direttrice Marialuisa Pappalardo.

La serata inaugurale è in programma mercoledì 23 novembre presso l’Istituto italiano di cultura. All’evento parteciperà Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni, Davide Russo, responsabile dei rapporti istituzionali, Gianvincenzo Nastasi della direzione artistica, Erica De Lisio del dipartimento produzioni video e Rita Esposito del settore comunicazione. Alla delegazione verrà consegnato il Premio speciale “Giffoni Molto più di un Festival” per “aver dato centralità ai giovani, chiedendo che l’attenzione del mondo sia rivolta alle voci meno ascoltate, riconoscendo alle nuove generazioni un ruolo fondamentale nella società e nella cultura”

“Portare all’estero la cultura cinematografica italiana, essere testimoni di questo percorso di confronto tra culture ed esperienze diverse, rappresenta per noi motivo di vero orgoglio ma ci carica anche di una responsabilità – dichiara Jacopo Gubitosi -. Siamo molto contenti di questa esperienza a Madrid per la qualità del programma che ci vedrà impegnati nel corso della rassegna. Giffoni è da sempre luogo aperto, spazio di libertà, momento di aggregazione e di crescita. In Spagna avremo modo di affermare, ancora una volta, questi valori. Il Premio di cui saremo insigniti è il riconoscimento di questo nostro percorso, è il segno di come la nostra attenzione per i giovani sia stata percepita in tutta la sua potenza e la sua efficacia”.

Italia Experience continuerà il suo percorso, nei primi mesi del 2023, in Polonia e Croazia.