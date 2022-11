America Centrale: Panama, iniziata l’assemblea dei vescovi del Sedac, di nuovo in presenza

Panama è la sede dell’Assemblea annuale del Segretariato episcopale dell’America centrale (Sedac), nei giorni dal 21 al 25 novembre presso il Centro di spiritualità Monte Alverna, situato nella capitale. Un appuntamento atteso, che ritorna a essere in presenza dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia di Covid-19.

Ieri 52 vescovi di Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras e Panama hanno partecipato nel pomeriggio a un ritiro guidato dal cardinale messicano Felipe Arizmendi, vescovo emerito della diocesi di San Cristóbal de las Casas, sul tema “L’accompagnamento del vescovo e per il vescovo oggi”. All’incontro ha fatto seguito la messa inaugurale, sempre presieduta dal card. Arizmendi. I lavori proseguiranno affrontando importanti temi comuni alle Chiese del Centroamerica: da un lato, il cammino sinodale che entra nella sua fase continentale, dall’altro le emergenze sociali delle migrazioni (che coinvolgono gli abitanti stessi dei Paesi centroamericani, ma anche haitiani, cubani e ora molti venezuelani), della fragilità delle Istituzioni (a partire dal caso del Nicaragua), alle emergenze climatiche, particolarmente forti in queste settimane, caratterizzate, come ogni anno, dal passaggio di numerosi cicloni tropicali.