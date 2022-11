Cultura: Triennale Milano, il 23 novembre “dialogo sul mistero” tra arcivescovo Delpini e presidente Boeri

In occasione della 23ª Esposizione internazionale di Triennale Milano, mercoledì 23 novembre alle ore 16.30 si svolgerà l’incontro tra mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, e Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano. “Partendo dalle suggestioni di Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, che invitano il visitatore a interrogarsi sull’ignoto e su ‘quello che non sappiamo di non sapere’, mons. Mario Delpini e Stefano Boeri dialogheranno e si confronteranno sul tema del mistero, abbracciando diversi campi, da quello scientifico e artistico a quello religioso, una riflessione su ciò che non conosciamo che accompagna la vita dell’uomo”, spiega un comunicato della Triennale. La conversazione coinvolgerà alcuni dei protagonisti della 23ª Esposizione internazionale, Emanuele Coccia, curatore delle pubblicazioni e dell’installazione Portal of Mysteries, Marco Sammicheli, direttore del Museo del design italiano e curatore della mostra “La tradizione del nuovo”, e Grazia Quaroni, Executive Director Partnership Triennale Milano-Fondation Cartier pour l’art contemporain, “che saranno invitati ad arricchire il dialogo attraverso le loro personali riflessioni ed esperienze”. Ingresso libero previa registrazione: triennale.org.