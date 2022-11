Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi al convegno “Uniti possiamo”

Mercoledì 23 novembre, alle ore 17.30, nella sala “Santa Clelia” della Curia arcivescovile di Bologna (via Altabella, 6) l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, interverrà al convegno “Uniti possiamo. La circolarità del dono: le offerte per il sostentamento dei sacerdoti ritornano alla comunità come sostegno e aiuto per tutti”, proposto dal Servizio diocesano per la promozione al sostegno economico alla Chiesa Cattolica “Sovvenire”. L’evento sarà introdotto e coordinato da Giacomo Varone, responsabile diocesano del “Sovvenire”, e proseguirà con il dialogo “Sulle caratteristiche della Chiesa per l’Italia di oggi” fra l’arcivescovo e Massimo Franco, editorialista del “Corriere della Sera”. Modererà Valerio Baroncini, vice direttore de “Il Resto del Carlino”.

L’incontro è proposto in collaborazione con l’Unione cristiana imprenditori dirigenti, Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, Associazione italiana per la direzione del personale Emilia-Romagna, Manager Italia Emilia-Romagna e Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Il convegno verrà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Uniti possiamo! Con le nostre donazioni per il sostentamento dei sacerdoti – afferma Giacomo Varone – riusciamo a liberare più risorse dell’8xmille destinate alle opere di carità e alle opere di culto: è la circolarità del dono. Vogliamo domandarci se abbiamo preso o perso la consapevolezza che i sacerdoti sono affidati anche alle nostre cure e non c’è chi ha una delega al loro sostentamento. Riconosciamo il valore che noi, insieme ai sacerdoti, possiamo portare come Chiesa alla città degli uomini: #unitipossiamo”.