Diocesi: Adria-Rovigo, le celebrazioni per san Bellino presiedute da mons. Pavanello

In occasione della Festa di San Bellino, vescovo e martire, patrono della diocesi di Adria-Rovigo, venerdì 25 novembre, alle 19 nel duomo-concattedrale di Rovigo, il vescovo Adriano Pavanello presiederà una celebrazione eucaristica per la città con la partecipazione del sindaco e delle autorità civili e militari. Alle 21, poi, nella basilica di San Bellino è in programma la veglia di preghiera, presieduta dal vescovo, alla quale sono particolarmente invitati i fedeli laici.

Due gli appuntamenti in programma per la mattinata di sabato 26 novembre. Alle 10.30 nella basilica di San Bellino mons. Pavanello presiederà la concelebrazione eucaristica dei presbiteri della diocesi presieduta dal Vescovo; alle 11.30 si terrà invece l’inaugurazione del Parco attiguo alla basilica dedicato a mons. Bruno Segala.