Commissione Ue: donne nei consigli di amministrazione delle aziende, “una svolta nell’uguaglianza di genere”

(Foto Commissione europea)

(Strasburgo) “È un momento tanto atteso, un momento da celebrare come una svolta nell’uguaglianza di genere”. Lo affermano all’unisono la presidente della Commissione Von der Leyen, la vicepresidente Jourová e il commissario Dalli, nel giorno in cui il Parlamento europeo ha formalmente adottato la nuova legge comunitaria sull’equilibrio di genere negli organi societari. Entro il 2026, le società dovranno avere il 40% del sesso sottorappresentato tra gli amministratori non esecutivi o il 33% tra tutti gli amministratori. “Dopo dieci anni dalla proposta della Commissione europea, ora avremo una legge dell’Ue per rompere il soffitto di vetro dei consigli di amministrazione delle società quotate”. “Ci sono molte donne qualificate per i migliori lavori e con la nostra nuova legge europea faremo in modo che abbiano una reale possibilità di ottenerli”.