Diocesi: Siracusa, il 25 novembre si inaugura l’anno accademico dell’Issr San Metodio con la prolusione di Maffei

Sarà il professor Lamberto Maffei, neurobiologo, già presidente dell’Accademia dei Lincei, a tenere la prolusione all’inaugurazione dell’anno

accademico 2022/23 dell’Issr, Istituto Superiore Scienze Religiose, San Metodio di Siracusa, venerdì 25 novembre. “L’incontro col futuro” è il tema che Maffei tratterà alle 18.30 nel salone “Giovanni Paolo II” del centro convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa.

L’inaugurazione dell’anno accademico prenderà il via, alle 17.30, nella Basilica con la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. Quindi, seguirà la presentazione dell’anno accademico da parte di don Salvatore Spataro, direttore dell’ISSR; la prolusione del prof. Maffei e la consegna dei gradi accademici. “Il prof. Maffei ha sempre studiato le capacità cognitive – ha spiegato il direttore, don Salvatore Spataro -. Ci parlerà delle tecniche che il cervello utilizza per la conoscenza, che deve essere lenta in un’era così difficile e veloce basata sul digitale. Il digitale impone velocità ed invece le tecniche del cervello, tramandate da sempre, esigono lentezza che si impone anche alla lettura. È necessario imparare quei processi conoscitivi indispensabili perché l’uomo non venga assorbito dalla velocità del digitale. Il prof. Maffei ha studiato le funzioni del cervello e ci aiuterà a saperlo sfruttare per una sapiente lettura del reale e ci insegnerà le tecniche di apprendimento che sono più utili all’uomo di quando noi possiamo immaginare”.

Il prof. Maffei è considerato uno dei maggiori esperti internazionali di neuroscienze. È stato direttore del Dipartimento di Neuroscienze al Cnr di Pisa. Per vent’anni ha insegnato Neurobiologia alla Scuola Normale, svolgendo attività di ricerca e di insegnamento anche presso numerose università straniere, fra le quali la Cambridge university, Il Mit (Massachusetts Institute of Technology), il College de France e la Oxford University. Le sue ricerche sono state principalmente indirizzate verso lo studio del sistema nervoso centrale. Ha prodotto oltre 280 pubblicazioni scientifiche, la maggior parte delle quali accolte dalle più importanti riviste specialistiche internazionali del settore.