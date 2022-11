Diocesi: Alghero-Bosa, la Lectio divina di mons. Morfino in onda in tutta la Sardegna su Catalan Tv

La Lectio divina guidata dal vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, sarà trasmessa in differita ed inserita nel palinsesto di Catalan Tv, emittente che ha sede ad Alghero. Un’iniziativa resa possibile grazie all’accordo stipulato tra la diocesi e l’emittente televisiva locale, che – spiega la diocesi in una nota – mediante gli apparati di trasmissione digitali raggiunge tutta la Sardegna.

La Lectio divina andrà in onda il mercoledì e il venerdì della settimana successiva alle date dell’appuntamento formativo foraniale, dalle 17 sul canale 15 del digitale terreste. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 23 e venerdì 25 novembre.