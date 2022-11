Vescovi Triveneto: il punto su riforma processo canonico per nullità matrimonio, un messaggio a genitori e ragazzi per ora di religione cattolica a scuola

I vescovi del Triveneto, riuniti oggi nella sede di Zelarino (Venezia) sotto la presidenza del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, hanno incontrato nella sessione mattutina i membri della Commissione Pontificia istituita dal Santo Padre in riferimento all’applicazione del motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” nelle Chiese d’Italia: “è stata questa l’occasione per dialogare – nella particolare realtà triveneta che si avvale di un Tribunale regionale con un centro servizi ed una struttura a rete – sulla ricezione della riforma in atto del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nell’intento di garantire sempre maggiore prossimità e velocità nel rispondere alle esigenze dei fedeli in tale ambito”, riferisce un comunicato.

Nel corso della riunione odierna i vescovi hanno, tra l’altro, messo a punto la prossima “due giorni” di aggiornamento della Conferenza episcopale Triveneto – in programma a Cavallino (Venezia) il 9 e 10 gennaio 2023 – sul tema “Guerra, pace e nuovi scenari di geopolitica mondiale”. È stato poi presentato il programma della visita-pellegrinaggio alla Conferenza episcopale della Slovacchia che li vedrà impegnati all’inizio della Quaresima 2023.

I presuli hanno, inoltre, approvato una lettera-messaggio a genitori e ragazzi – il testo sarà diffuso prossimamente – con l’invito a cogliere l’opportunità di avvalersi a scuola dell’ora di insegnamento della religione cattolica.