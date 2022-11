Diocesi: Mantova, morto mons. Roberto Brunelli. Direttore del Museo di arte sacra, negli anni ’70 guidò “La Cittadella”

La diocesi di Mantova piange la scomparsa di mons. Roberto Brunelli, morto ieri a 84 anni all’ospedale cittadino Carlo Poma. A darne l’annuncio “con grande dolore” è stato il vescovo Marco Busca, unitamente a tutto il presbiterio.

Nato a Piubega il 30 marzo 1938, venne consacrato sacerdote nel 1968 a Castiglione delle Stiviere. Da quasi un decennio era il direttore del Museo diocesano di arte sacra “Francesco Gonzaga” di Mantova e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione di religione “Casa dello studente B. C. Ferrini”. Dal 1971 al 1975 fu direttore del settimanale diocesano “La Cittadella” e ricoprì anche l’incarico di direttore responsabile di Radio Laghi inBlu, emittente della diocesi di Mantova. Dal 1996 canonico della cattedrale, da alcuni anni era membro della Commissione diocesana per i beni culturali ed ecclesiastici. Fu anche autore di testi di argomento religioso, di storia dell’arte e narrativa.

A partire dalle 12 di oggi, martedì 22 novembre, la camera ardente sarà allestita nel battistero della cattedrale, per la preghiera e il saluto di quanti lo hanno conosciuto e stimato per le sue qualità spirituali e umane. I funerali, presiedute dal vescovo Busca, saranno celebrati in cattedrale giovedì 24 novembre alle 15.