Economia: Mattarella, “sostenere l’efficienza dei processi produttivi di piccole imprese e artigianato attraverso gli strumenti forniti dal Pnrr”

“Numerosi comparti del tessuto produttivo sono impegnati ad affrontare l’instabilità economica, causata dalla pandemia e aggravata dall’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, con significative ricadute sulle piccole imprese e sull’artigianato. Si tratta di segmenti strategici dell’economia italiana ed è necessario sostenere l’efficienza dei loro processi produttivi attraverso gli strumenti di potenziamento e innovazione forniti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel pieno rispetto e in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione dell’Assemblea annuale di Confartigianato.

“Rinnovare, rafforzare la competitività delle piccole imprese e dell’artigianato significa promuovere eccellenze del nostro Paese e, per quanto riguarda l’artigianato di produzione, integrare filiere, rilanciare economie delle aree interne anche con effetti perequativi di lungo termine”, ha osservato il capo dello Stato, secondo cui “è un’opportunità di incoraggiamento dell’imprenditorialità giovanile e un catalizzatore di flussi di capitale umano in storiche realtà italiane, impoverite e colpite dall’esodo”. “Istituzioni della Repubblica, parti sociali, imprenditori, sono chiamati a concorrere a questi obiettivi – ha concluso Mattarella – e mi è grato, rivolgendo gli auguri di buon lavoro alla vostra Assemblea, auspicare successo in questa impresa”.