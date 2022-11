Rifiuti: Assoambiente, domani a Roma presentazione del rapporto annuale “L’Italia che ricicla”

Verrà presentato domani a Roma “L’Italia che ricicla”, il nuovo Rapporto annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti, promosso da Assoambiente (presso la sala “Gianfranco Imperatori” di Civita in piazza Venezia, dalle ore 11 alle 12.30).

L’evento vedrà la presenza del presidente Assoambiente Chicco Testa e del vice presidente Assoambiente Paolo Barberi, oltre che di Rosario Barone (Centro di studi economici e internazionali dell’Università di Roma Tor Vergata); di Donato Berardi, Laboratorio Ref; Mauro Rotelli, presidente VII Commissione Ambiente Camera; Laura D’Aprile, Mase – Capo Dipartimento DiSS.

Il Rapporto sul riciclo, spiega un comunicato, “si concentrerà sui punti di forza e di debolezza dell’intero sistema dal punto di vista degli impianti e degli operatori della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare”. Lo studio, realizzato in collaborazione con Laboratorio Ref Ricerche e con le filiere di economia circolare, fornirà una ricognizione complessiva del quadro impiantistico nazionale (numero di impianti, capacità autorizzate, quantitativi trattati), cui seguirà l’analisi dei fabbisogni e dei relativi gap infrastrutturali per le diverse filiere.

Verrà inoltre effettuata una panoramica delle principali applicazioni dei materiali ottenuti dal riciclo e dei relativi mercati di sbocco. Si passeranno quindi in rassegna le criticità e i fattori chiave per lo sviluppo del settore, che verranno messi a confronto con le policy nazionali per la gestione dei rifiuti (in particolare: Pnrr, piano nazionale di gestione rifiuti e strategia nazionale per l’economia circolare) per capire se in che modo queste ultime rispondono alle necessità ed alle criticità individuate. Il Rapporto conterrà, infine, un focus sul ruolo dei sistemi Epr (Extended producer responsibility, ndr) a sostegno dell’economia circolare.