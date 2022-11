Diocesi: Roma, il corpo di don Andrea Santoro sarà traslato dal cimitero del Verano nella parrocchia Santi Fabiano e Venanzio

Sarà traslato il corpo di don Andrea Santoro dal cimitero del Verano alla parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio, a Roma, da cui è partito come fidei donum per la Turchia. La cerimonia si svolgerà venerdì 2 dicembre, alle 16. Ad accoglierlo, sarà il card. Enrico Feroci. Seguirà alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis. Alle 21, la veglia di preghiera guidata da fra Marco Vianello.

I riti continueranno anche l’indomani, il 3 dicembre. Alle 8.30, le lodi presiedute dal parroco don Fabio Fasciani. La messa sarà celebrata alle 10.30 da mons. Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul, con mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma. Al termine, la tumulazione del corpo nella parrocchia.