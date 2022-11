Riviste: Munera, dedicato a “Il sogno di una Chiesa sinodale” il dossier nel nuovo numero

“La sinodalità, come concetto e come progetto”, è al centro del dossier della rivista Munera (3/2022), appena pubblicata. Come sostiene il sociologo Roberto Cipriani nell’editoriale, “non esiste un progetto di sinodalità ben definito e perfetto per sempre. Si tratta di un processo che va costruito lentamente ma costantemente, con insistenza ed efficienza, a livello di piccole comunità o di grandi insiemi, con la leadership in corso, ma non contro di essa”. Dalla redazione aggiungono: “La Chiesa italiana ha alle spalle un anno di cammino sinodale, avviato in almeno 206 diocesi (su un totale di 225), dove hanno operato, dal 17 ottobre 2021, almeno 40.000 gruppi, con un coinvolgimento di circa 500.000 persone. Il passaggio successivo sarà il coinvolgimento dell’intera comunità ecclesiale per una vera e propria sinodalità estesa. Un processo, ma anche un sogno”, che Munera “intende pensare e accompagnare”.

Rispetto ad altre Chiese, “quella italiana gode di un rapporto in genere collaborativo tra clero e laicato, come sostiene lo storico del cristianesimo Massimo Faggioli nel suo saggio dedicato a ‘Papato e sinodalità in Italia’. Fa riflettere tuttavia il ruolo soltanto consultivo dei fedeli stabilito dalla normativa canonica”. Il cardinale e canonista Francesco Coccopalmerio sottolinea la necessità di passare a un ruolo deliberativo dei laici perché “non il parroco da solo celebra la messa, ma il parroco e i fedeli insieme”. Nasce così la proposta di un unico “soggetto comunionale deliberante”.