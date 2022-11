Romania: “Preghiere di vetro – Fantasie di cristallo”, dipinti e racconti in una mostra italiana a Oradea. Incontro tra culture e fedi

S’intitola “Preghiere di vetro – Fantasie di cristallo” l’evento artistico che Luigi Ballarin, pittore veneto, e Mauro Neri, giornalista e scrittore torinese, inaugureranno venerdì, 25 novembre, a Oradea, nel nord-ovest della Romania. Ispirato alle icone romene dipinte sul vetro, Ballarin propone ventuno icone, delle quali venti su vetro e una su tela, realizzate in un’interpretazione artistica personale. Le icone sono accompagnate da una quindicina di racconti scritti da Mauro Neri, nei quali le leggende trentine si alternano con quelle romene. Secondo un comunicato stampa di Uzzoart, questa non è la prima collaborazione tra Luigi Ballarin e Mauro Neri: i due artisti hanno fatto il giro dell’Europa, tra 2019-2020, con un altro progetto artistico. All’inaugurazione – che sarà alla presenza dei due artisti italiani –, prenderanno la parola i vescovi di Oradea László Böcskei (romano-cattolico) e Virgil Bercea (greco-cattolico). La mostra è ospitata nello spazio del museo della diocesi romano-cattolica di Oradea e rimarrà aperta al pubblico fino il 28 febbraio 2023. Poi, nell’autunno del 2023 arriverà a Trento. Le icone sul vetro, come categoria artistica, fanno parte dell’universo popolare romeno specifico della regione Transilvania. L’arte della pittura iconica sul vetro risale ai secoli XVII-XVIII ed è caratterizzata da un disegno e una composizione semplici, equilibrate dal punto di vista cromatico, senza prospettiva o proporzioni anatomiche.