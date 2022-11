Commissione Ue: coordinamento politiche economiche. 17 Paesi – tra cui l’Italia – sotto osservazione

(Strasburgo) Sono 17 gli Stati Ue “per i quali è necessario effettuare un esame approfondito per valutare se presentino squilibri che richiedano un’azione politica”. La Commissione Ue, nell’avviare oggi il “semestre europeo” (meccanismo di coordinamento delle politiche economiche), estende il numero di Paesi sotto osservazione. Si tratta, oltre che dell’Italia, di Cipro, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia (già sottoposti a esame approfondito nel precedente ciclo annuale di sorveglianza della procedura per gli squilibri macroeconomici), più Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovacchia e Ungheria (non sottoposti un esame approfondito nel 2021/2022).

Al termine della conferenza stampa tenuta a Strasburgo, Gentiloni ha specificato che l’analisi del bilancio dell’Italia, approvato nelle ultime ore, sarà effettuata in settimana e il parere della Commissione dovrebbe giungere a dicembre.