Solidarietà: Ass. Santo Sepolcro Foligno e Fondazione Cucinelli, 27 novembre a Perugia “Il grande Concerto di Natale”

Domenica 27 novembre (ore 18), presso la Basilica benedettina di S. Pietro a Perugia, si terrà la 5° edizione de “Il grande Concerto di Natale”, evento di beneficenza, organizzato dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno Ets, in collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Come di consueto l’iniziativa consentirà la raccolta di offerte da destinare ai bambini della scuola cattolica di Gerico, gestita dalla Custodia di Terra Santa. I bambini di Gerico vivono in una situazione fortemente precaria ed anche un piccolo sostegno contribuisce a rendere loro la vita meno difficile. I brani verranno eseguiti dal Coro Canticum Novum di Solomeo e dall’Orchestra da Camera di Perugia, diretti dal Maestro Fabio Ciofini. Quest’anno, dichiara padre Giuseppe Battistelli, presidente Associazione Santo Sepolcro Foligno, verrà eseguito un brano, “Pater Noster”, scritto, in onore di Papa Francesco, da uno dei più famosi compositori al mondo nel campo della musica corale: Dan Forrest. L’Associazione, spiegano gli organizzatori, ha come scopo quello di favorire lo sviluppo di una cultura cristiana tramite la conoscenza dei luoghi simbolo della cristianità, e quello di organizzare eventi al fine di raccogliere fondi da destinare al sostegno delle comunità cristiane in Terra Santa ed in particolare ai Bambini bisognosi di Gerico, oltre a sostenere i più bisognosi a livello locale e a livello internazionale, come ad esempio il popolo ucraino. Attualmente l’Associazione è composta da 222 soci (ed è in forte crescita) i quali partecipano attivamente alle iniziative che di volta in volta vengono proposte.