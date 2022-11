Scuola: Fidae, da domani a Roma la 77° Assemblea nazionale sul futuro dell’educazione

“Il futuro del nostro paese riparte dai banchi di scuola e dopo due anni di emergenza sanitaria è venuto il momento di cambiare un modello che presentava delle grosse lacune per costruire una scuola a misura di ogni individuo”. Così in una nota la presidente nazionale della Fidae Virginia Kaladich ha presentato la 77° Assemblea nazionale in programma da domani al 25 novembre a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce. L’assise inizierà domani pomeriggio, dopo l’udienza generale del Santo Padre, con una sessione pubblica durante la quale interverrà il segretario generale della Cei mons. Giuseppe Baturi, per una lectio su “La Scuola Cattolica in cammino con la Chiesa della prossimità”, cui seguiranno gli interventi di Ernesto Diaco, direttore Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, e Andrea Paolo Perrone per un contributo sulla riforma del Terzo settore e le opportunità per le scuole cattoliche paritarie. Quindi la sessione riservata ai soci Fidae e un concerto presso la Basilica dell’Ateneo Pontificio. Giovedì 24 novembre, dopo la celebrazione eucaristica, la presidente Kaladich terrà la relazione introduttiva prima di dare il via ai lavori dedicati al tema al centro del convegno, la “Futurità educativa”, con una prima sessione intitolata “Educare attraverso l’intelligenza artificiale e il digitale” durante la quale interverranno Emilia Garito, CEO e fondatrice di Quantum Leap, e Mauro Bordignon, Head of Academics di H-Farm Education. La seconda sessione sarà invece dedicata a “Educare alla pace. La pace si costruisce sui banchi di scuola” con Giulio Alfano, delegato del Ciclo di Studi Scienze della Pace della Pontificia Università Lateranense, e Giuseppe Casale, Incaricato Ciclo di Studi Scienze della Pace del medesimo Ateneo. I lavori e il dibattitto saranno moderati da Fabio Bolzetta, giornalista di TV2000 e presidente Weca. Venerdì 25 novembre la sessione dedicata a educare i cittadini del mondo con “Una cultura cristianamente ispirata: i progetti didattici promossi da Fidae e Disf Educational” tenuto da Giuseppe Tanzella-Nitti, ordinario di Teologia Fondamentale e direttore del Centro Disf della Pontificia Università della Santa Croce, e da Stefano Oliva, ricercatore Centro Disf dell’Ateneo. A seguire si parlerà di Erasmus Plus con Flaminio Galli, direttore Indire, e Sara Pagliai, coordinatrice nazionale Agenzia Erasmus+ Indire. La sessione si concluderà con un punto sulle attività formative della Fidae “Cosa è stato realizzato e prospettive future: Formazione – Erasmus Plus – ProntoFidae – S.O.S. Scuola” tenuto da Maria Paola Murru, vicepresidente nazionale Fidae e referente formazione, e Giuseppe Maffeo, referente sportello Pronto Fidae – S.O.S. Scuola. L’ultima sessione sarà dedicata a “Educare per la tutela dei minori” con l’intervento di Emanuele Montemarano, avvocato e presidente dell’Organismo di vigilanza di Accredia. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web della Fidae.