Razzismo: Roma, domani la presentazione del dossier “Lo Sguardo tagliente” durante l’evento pubblico “Get Under My Skin! Per un’alleanza contro l’afrofobia”

“Al primo incontro, vedo un po’ uno sguardo, uno sguardo diverso, come di diffidenza delle persone… Oppure quando si ritrovano in un letto di ospedale e si ritrovano un’infermiera nera e leggo lo shock negli occhi”: è questa la testimonianza di un’infermiera tra i protagonisti del dossier “Lo Sguardo tagliente” che sarà presentato in occasione dell’evento pubblico “Get Under My Skin! Per un’alleanza contro l’afrofobia” in programma domani, mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 9.30, a Roma presso lo Spazio Europa (Via Quattro Novembre, 149).

L’evento pubblico (che proseguirà a Milano il 29 novembre con un altro evento dal titolo “Get Under My Skin: storie di attivismo e alleanze contro l’afrofobia”) è organizzato da Champs, paternariato nato grazie all’alleanza di Amref Health Africa onlus Italia capofila del progetto assieme a Csvnet, Divercity Aps, Le Réseau, Osservatorio di Pavia, Razzismo brutta storia, Arising Africans e Carta di Roma. Un momento di confronto che ha l’obiettivo di sensibilizzare e migliorare il dialogo tra i diversi gruppi e comunità attraverso un excursus dal concetto di afrofobia alla necessità di costruire alleanze consapevoli per contrastare il razzismo anti-nero.

Durante i lavori sarà presentata la prima ricerca in Italia dedicata alla percezione dell’afrofobia dal titolo “Lo Sguardo tagliente – Conoscenza, consapevolezza e percezione dell’afrofobia e del razzismo sistemico nei settori di sanità, istruzione e comunicazione” e curata da Paola Barretta e Giuseppe Milazzo, ricercatori dell’Osservatorio di Pavia. “Dall’indagine è emerso come lo sguardo sia il primo indicatore e veicolo di afrofobia in diversi contesti – spiega una nota -. Uno sguardo indagatore, insistente, giudicante, impertinente è stato considerato dagli intervistati un esempio di atteggiamento discriminatorio subito nel quotidiano. Inoltre, l’indagine evidenzia come per l’80% degli intervistati il termine afrofobia sia fuorviante e limitante”. L’analisi del dossier sarà arricchita dai contributi di Cinzia Adanna Ebonine, educatrice, formatrice e psicologa in formazione (Afar-Afrodescendants Fighting Against Racism), di Triantafillos Loukarelis, Unicef Italia e di Roberto Natale, giornalista e sindacalista; Paola Crestani, insegnante e presidente Amref in Italia.

A conclusione dell’evento sarà presentato “Verso un manifesto”, un documento di analisi e posizionamento che aspira a divenire una traccia condivisa, un luogo all’interno del quale articolare da una parte problematiche e urgenze, e dall’altra anche possibili direzioni d’azione per il contrasto al razzismo anti-nero e all’afrofobia.