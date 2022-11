Disabilità: Colosimo (Camera deputati), “per rivoluzione culturale occorre mettere i più fragili in condizione di comptere”

“Dobbiamo invertire le priorità quando si tratta di persone con disabilità e caregiver che hanno diritto a una vita indipendente”. Così Chiara Colosimo, segretario di presidenza della Camera dei deputati, durante la presentazione del progetto “Abitiamo nuovi spazi di libertà”, in corso a Roma e promosso dai Centri Nemo e da Biogen. “Occuparsi della tecnologia significa dare anche il diritto alla solitudine. Purtroppo in Italia ci sono grandi differenze. Da una parte ci sono delle eccellenze, dall’altra difficoltà anche a ottenere un sollevatore elettrico. La soluzione – ribadisce – è invertire la priorità e non rivedere il regionalismo. Mettendo i più fragili nella condizione di competere avremo fatto la vera rivoluzione culturale che serve all’Italia. Questa è la sfida che mi pongo e che si pone il governo di cui faccio parte. Se i bambini malati avranno gli stessi diritti avremo fatto un pezzo di giustizia per l’Italia”.