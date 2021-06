Commissione europea: graduale riapertura di palazzo Berlaymont. 69 giornalisti ammessi per le conferenze stampa

Passi verso la normalità anche al palazzo Berlaymont della Commissione europea, a Bruxelles: dal 1° luglio sarà consentito l’ingresso alla sala stampa a un numero limitato di giornalisti. Per garantire il distanziamento saranno solo 69 i posti occupabili, dei 300 disponibili, nella sala delle conferenze stampa: chi prima si prenota, più garanzie ha di assistere in presenza agli incontri con la stampa della presidente della Commissione e dei commissari più gettonati (sempre se avrà superato il controllo della temperatura). Resterà ovviamente la possibilità di seguire in modalità virtuale le conferenze, che anzi è quella raccomandata dal Servizio per la stampa. Con il sistema ibrido potranno fare domande sia coloro che sono presenti, sia coloro che sono collegati da remoto. Solo 32 le postazioni accessibili per lavorare in loco. Nessuno invece potrà assistere ai punti stampa al cosiddetto “angolo dei Vip”, come pure resta ancora chiuso per il momento il bar della stampa.