Scuola: Sophia Impresa Sociale, “per i giovani studenti la felicità è libertà, amore e realizzazione di sé”

“La felicità è libertà, amore e realizzazione di sé, per 111 studenti di due licei di Roma”. Il dato emerge dal report di Sophia Impresa Sociale che racconta un modo per dare ai giovani degli strumenti per raggiungerla attraverso il lavoro e l’università, sviluppando la capacità di ascoltarsi e capirsi, senza confrontarsi con modelli irrealistici. Questo “modo” è il percorso formativo “Trova la Tua Facoltà”, che è arrivato alla sua terza edizione con una nuova formula a distanza, realizzato dall’impresa sociale romana per orientare i giovani nelle prime scelte di percorso. L’indagine si è svolta nell’ambito della prima edizione online del percorso educativo, con lo scopo di scoprire come gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori si relazionano prima delle grandi scelte decisive per il proprio futuro. “Trova la Tua Facoltà” è un percorso di orientamento “atipico” perché piuttosto che focalizzarsi su quale scelta compiere, gli studenti scoprono un metodo per imparare come scegliere. Dal report è emerso che “la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze prova ansia, responsabilità, indipendenza e impegno pensando al proprio futuro” – commenta la psicologa Maria Di Benedetto, specializzata nel trattamento degli adolescenti – “mancano figure di riferimento: per i ragazzi sono per gran parte famigliari, mentre emergono poco figure come insegnanti e professori”. E ancora: “La metà dei ragazzi ritiene di non avere un talento, più della metà dei ragazzi ha incluso il guadagno e la stabilità economica tra i criteri fondamentali di scelta del lavoro, la maggior parte dei ragazzi è dubbioso di fronte all’ipotesi di conciliare studio e lavoro”.