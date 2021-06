Papa Francesco: alla Roaco, “a Gerusalemme strade deserte”, appello per Colletta per la Terra Santa

(Foto Vatican Media/SIR)

“Mi hanno riferito che nel 2020 la Colletta per la Terra Santa ha potuto raccogliere circa la metà rispetto agli anni passati”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti all’assemblea della Roaco. “Certamente hanno pesato i lunghi mesi in cui la gente non ha potuto radunarsi nelle chiese per le celebrazioni, ma anche la crisi economica generata dalla pandemia”, l’analisi di Francesco: “Se da un lato questo ci fa bene, perché ci spinge a una maggiore essenzialità, tuttavia non può lasciarci indifferenti, anche pensando alle strade deserte di Gerusalemme, senza pellegrini che vanno a rigenerarsi nella fede, ma anche ad esprimere solidarietà concreta con le Chiese e le popolazioni locali”. “Rinnovo pertanto l’appello a tutti perché si riscopra l’importanza di questa carità, di cui parlava già San Paolo nelle sue Lettere e che San Paolo VI ha voluto riorganizzare con la Lettera Apostolica Nobis in animo, del 1974, che ripropongo nella sua piena attualità e validità”, l’invito del Papa.