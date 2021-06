Diocesi: Progetto Policoro Andria, dal 29 giugno riprende il servizio di orientamento e counseling post maturità

A partire da martedì 29 giugno, riprende il servizio di orientamento e counseling post maturità organizzato e gestito dal Progetto Policoro della diocesi di Andria. Il servizio, giunto alla seconda edizione, si pone l’obiettivo di sostenere i giovani diplomati nella scelta del percorso post maturità. Una necessità, quella dell’orientamento in uscita, che può diventare opportunità per i giovani che si trovano dinanzi a interrogativi di vita fondamentali: quale lavoro e/o quale università? Come decidere il lavoro che mi piace? Quali informazioni aggiungere al Curriculum Vitae? Come mi iscrivo a un corso professionalizzante? E a un corso universitario? Quali bandi di concorso per lavorare? Quali agevolazioni universitarie? Dove è possibile fare tirocini? Quali opportunità per un giovane lavoratore?

“Sono solo alcune delle domande che un giovane si pone, a conclusione del percorso di scuola superiore, assieme ai dubbi sul futuro, in un’epoca segnata non solo dalla crisi sanitaria ma anche da quella economica – si legge in una nota della diocesi di Andria -. Le risposte a tutte le domande hanno come denominatore comune la necessità di un buon percorso di orientamento. Infatti, non è così semplice scegliere il proprio percorso: scegliere consapevolmente il proprio percorso futuro vuol dire avere piena coscienza di sé, di quali sono i propri desideri e le proprie inclinazioni, le proprie conoscenze già apprese e le capacità e competenze possedute; avere sufficiente conoscenza delle attuali condizioni del mercato del lavoro, con le sue dinamiche interne e le possibili tendenze future dei prossimi anni per avere un quadro chiaro dell’offerta formativa e lavorativa”.

Il percorso di orientamento sarà favorito da un orientatore che accompagnerà il giovane nell’individuazione e attuazione del percorso formativo e/o lavorativo. Il progetto esprime l’impegno della Chiesa diocesana (attraverso il Progetto Policoro espressione degli Uffici diocesani Caritas, Pastorale sociale e del lavoro e Pastorale giovanile) a guardare con impegno al futuro dei giovani che abitano il territorio.

È possibile prendere parte al percorso di orientamento contattando i numeri telefonici 0883/884824 – 338/5819471 oppure inviando una mail a diocesi.andria@progettopolicoro.it, o inviando un messaggio privato alle pagine social del Progetto Policoro della diocesi di Andria, al fine di fissare un appuntamento presso la sede del Progetto Policoro.