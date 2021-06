Diocesi: Aversa, domani il Premio Santagata al Seminario vescovile

Si terrà domani, venerdì 25 giugno, a partire dalle ore 17.30, la cerimonia di premiazione della II edizione del Premio nazionale “Leopoldo Santagata” presso la Pinacoteca del Seminario vescovile di Aversa. Il concorso è promosso dall’Accademia Leopoldo Santagata, depositaria dell’eredità culturale dello studioso brianese, con il supporto della Consulta della pastorale universitaria della diocesi di Aversa.

Scopo del premio è quello di mostrare, soprattutto alle giovani generazioni, come anche la storia locale abbia assunto una propria dimensione scientifica, sganciandosi da quella concezione di puro esercizio erudito del passato. Il concorso – si legge nel bando pubblicato dall’Accademia Leopoldo Santagata – è articolato in quattro sezioni: “Saggio storico-critico”, “Articolo storico”, “Lavoro di tesi e ricerca”, “Testimoni della storia” (per il giornalismo).

Alla cerimonia di premiazione – coordinata da Angelo Cirillo – interverranno mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, e Antonio Santagata, presidente dell’Accademia Leopoldo Santagata. Prima della premiazione vera e propria, durante la quale i vincitori delle categorie riceveranno i riconoscimenti da parte della giuria, prenderanno la parola mons. Pasqualino De Cristofaro, rettore della chiesa monumentale di San Francesco, e Pasquale Fedele della Consulta della pastorale universitaria per una riflessione sul contributo cultuale di Leopoldo Santagata e sull’importanza degli studi storici per il territorio.