Cottolengo: Torino, da domani la terza assemblea della Famiglia carismatica

La Piccola Casa della Divina Provvidenza si prepara a vivere la terza Assemblea della Famiglia carismatica cottolenghina che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 giugno al Cottolengo di Torino (Sala Convegni, via Cottolengo 12) in collegamento, attraverso la piattaforma Zoom, con le diverse opere cottolenghine presenti in Italia. I rappresentanti della Famiglia carismatica cottolenghina, a partire dal tema del prossimo anno pastorale, “Il lavoro nella Piccola Casa: dall’idea alla realtà”, nel corso delle tre giornate di riflessione e confronto elaboreranno proposizioni e linee operative concrete per avviare insieme un percorso di discernimento sul futuro dell’opera fondata da san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Domani, alle 15, aprirà la prima sessione dell’Assemblea, trasmessa in diretta streaming su www.cottolengo.org, mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, con la meditazione “Sinodalità: dall’idea alla realtà” a cui seguirà l’introduzione alle tre giornate di lavoro a cura del padre generale, don Carmine Arice. Interverranno poi Serafino Corti, direttore del Dipartimento delle disabilità della Fondazione Istituto ospedaliero Di Sospiro onlus, Marco Piccolo, presidente di Confidustria Piemonte per la Responsabilità sociale d’impresa, Ercolino Ranieri, presidente e amministratore delegato di Xenia Spa, società benefit. Sabato 26 giugno alle 9 aprirà la seconda giornata una Lectio Divina della biblista Laura Verrani a cui seguiranno i lavori di gruppo sia al mattino che al pomeriggio. Domenica 27 giugno, dopo la celebrazione eucaristica alle 8 nella chiesa grande del Cottolengo di Torino, verranno presentate le proposizioni emerse dai lavori di gruppo per la discussione in Assemblea. Alle 11.30 padre Arice, la superiora generale delle suore del Cottolengo, Elda Pezzuto, e il superiore generale dei fratelli cottolenghini, Giuseppe Visconti, presenteranno le conclusioni e le linee operative per il cammino della Famiglia carismatica cottolenghina nel prossimo anno pastorale 2021-2022.