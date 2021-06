Ue: 16 capi di Stato e di governo scrivono a Consiglio, Commissione e Parlamento. “Le nostre società sono diverse e tolleranti”

Una lettera sottoscritta da 16 capi di Stato e di governo dell’Unione europea è stata scritta oggi ai presidenti di Consiglio, Commissione e Parlamento europei per esprimere “il nostro impegno per i nostri valori fondamentali comuni, come sancito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea”. La lettera prende spunto dalla celebrazione, il 28 giugno, della Giornata internazionale dell’orgoglio Lgbti: “Questa Giornata ci ricorda”, si legge nella lettera, “che le nostre società sono diverse e tolleranti” e che “noi ci impegniamo affinché ogni cittadino possa sviluppare senza ostacoli la propria personalità, compreso il proprio orientamento sessuale e identità di genere”. Sarà anche il momento per celebrare la “molta strada” fatta “a favore di questi principi”, che “consideriamo il fondamento dell’Unione europea”. I capi di Stato e di governo vedono inoltre la necessità di “continuare a combattere la discriminazione contro la comunità Lgbti” e difendere i loro diritti fondamentali. “Rispetto e tolleranza sono al centro del progetto europeo”, conclude la lettera: “Siamo determinati a continuare questi sforzi per garantire che le future generazioni d’Europa crescano in un ambiente di uguaglianza e rispetto”. Tra i firmatari della lettera anche il presidente del governo italiano Mario Draghi.