Germania: mons. Bätzing (presidente vescovi), il Papa “ci ha incoraggiato a continuare il cammino sinodale intrapreso”

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto oggi, per la seconda volta in udienza, il presidente dei vescovi tedeschi, mons. Georg Bätzing. La prima, un anno fa, per l’inizio del mandato di presidente. “Al centro del nostro dialogo innanzitutto la situazione della Chiesa in Germania in relazione alla gestione dei casi di abuso sessuale e alla difficile situazione in diverse diocesi”, riferisce lo stesso vescovo Bätzing in un comunicato diffuso dal segretariato della Conferenza episcopale. “Papa Francesco è ben informato sulla situazione della Chiesa in Germania”, si legge, e “spera che le tensioni possano essere superate”. Un secondo tema di confronto è stato il Cammino sinodale: “Ho chiarito che le descrizioni circolanti secondo cui la Chiesa in Germania voglia intraprendere un percorso speciale sono completamente inventate”, riferisce mons. Bätzing; da parte sua Papa Francesco “ci ha incoraggiato a continuare il cammino sinodale che abbiamo intrapreso, a discutere apertamente e onestamente le questioni in gioco e a formulare raccomandazioni per un’azione rinnovata da parte della Chiesa”. Il Papa ha anche chiesto che la Chiesa in Germania “contribuisca al cammino di sinodalità” verso il Sinodo dei vescovi del 2023. “Sono grato a Papa Francesco”, dice ancora il presidente dei vescovi, per aver potuto parlare di ecumenismo e del recente Terzo Kirchentag ecumenico. “Come già un anno fa”, conclude la nota, “mi sento incoraggiato da Papa Francesco nel mio ministero di vescovo del Limburgo e nel mio ruolo di presidente della Conferenza episcopale tedesca”. Mons. Bätzing dice anche di essere “colpito” da come Papa Francesco conosca la situazione della Chiesa in Germania e da come “sappia dare un nome ai problemi”. Egli “accompagnerà la Chiesa nel nostro Paese ad uscire dalla crisi”.