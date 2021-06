Festival biblico: Vittorio Veneto, dal 25 al 27 giugno 15 eventi in città sul tema “Siete tutti fratelli”

Si terrà dal 25 al 27 giugno il Festival biblico della sede di Vittorio Veneto. Quindici gli eventi concentrati nella cittadina, in particolare nella piazza di Ceneda che per tre giorni si riempirà di musica, spettacoli, incontri, letture, passeggiate e dibattiti nell’orizzonte comune della fratellanza. “Siete tutti fratelli” è infatti l’insegnamento biblico che collega i 15 eventi proposti dalla diocesi vittoriese con l’organizzazione a cura de “La Chiave di Sophia”.

L’appuntamento è stato presentato oggi in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Vincenzo Miatto, don Alessio Magoga, responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi; Antonella Uliana, assessore alla cultura; Elena Casagrande, presidente de “La Chiave di Sophia”, e don Andrea Dal Cin, biblista della diocesi vittoriese.

In programma, si legge in un comunicato, “incontri e dialoghi tra più protagonisti” ma “anche spettacoli teatrali, musica, passeggiate letterarie, visite guidate museali, letture musicate”. L’impronta del festival vittoriese è soprattutto filosofica e interculturale grazie alla presenza di ospiti quali Roberta De Monticelli (filosofa, docente di Filosofia della persona Università Vita Salute San Raffaele) che parteciperà all’inaugurazione; mons. Ambrogio Spreafico (vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso) per un dialogo sulla Bibbia dell’Amicizia ponte tra cristiani ed ebrei; Roberto Celada Ballanti (docente di Filosofia della religione e di Filosofia del dialogo interreligioso Università di Genova), per un dialogo sullo storico Documento sulla fratellanza umana firmato da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione.