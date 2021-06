Diocesi: Senigallia, apre alla Pinacoteca l’esposizione dei ritratti restaurati dei vescovi

“Episcopus Senogalliensis. Ritratti restaurati dei vescovi di Senigallia”. Con questa esposizione si apre l’estate 2021 nella sala del trono della Pinacoteca di Senigallia.

Se certo è che il primo vescovo storicamente documentato di Senigallia è Venanzio – negli anni 502-503 – è altrettanto vero che da 1.500 anni almeno a Senigallia presta il proprio servizio pastorale un vescovo in comunione con la Chiesa romana. Ecco allora che, attraverso alcuni quadri presenti nei depositi del Palazzo vescovile, cogliendo l’occasione pure da recenti restauri, si è voluto abbozzare un percorso che, in qualche maniera, ricordi essere Senigallia città vescovile. L’esposizione mostra alcuni dei ritratti dei 101 vescovi che hanno avuto la guida pastorale di questa diocesi e che “inducono a riflettere su una storia di fede e non solo che certamente è di Senigallia ma anche dell’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Appennino all’Adriatico”. Ad ingresso gratuito, l’orario estivo sino al 31 agosto prevede l’apertura della Pinacoteca con l’esposizione dal giovedì alla domenica con orario 21-24.