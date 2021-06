Diocesi: Cefalù, una convenzione per sostenere il lavoro di tre giovani immigrati

La diocesi di Cefalù e la cooperativa sociale Sant’Antonio di Geraci Siculo hanno sottoscritto una convenzione nel segno dell’integrazione. La firma rientra nel progetto di inclusione “Ci sono anch’Io” promosso dalla Caritas diocesana di Cefalù e sostenuto dal vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, come segno di speranza per tutto il territorio diocesano.

Durante l’incontro il vescovo ha apprezzato il lavoro svolto dalla Cooperativa sociale Sant’Antonio e ha sottolineato come la scelta della realtà geracese premia il suo impegno per l’accoglienza e l’integrazione nel tessuto sociale di Geraci e della comunità madonita dei giovani immigrati affidati ai suoi operatori, segno di inclusione e solidarietà. Grazie al lavoro sul territorio la cooperativa è riuscita infatti a creare un legame forte tra i giovani e la comunità che è diventata per loro una nuova famiglia. Con la firma della convenzione, che segue quella analoga siglata il 23 maggio scorso con la Cooperativa Verbumcaudo, si darà un’opportunità di lavoro a tre giovani.