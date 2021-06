Coronavirus Covid-19: Mattarella, “pandemia non è stata ancora definitivamente sconfitta”

“La pandemia non è stata ancora definitivamente sconfitta, e l’impegno dovrà comunque proseguire anche per accompagnare la ripresa dell’economia e l’azione riformatrice avviate nell’ambito dell’Unione Europea”. Lo ha affermato questo pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il Capo dello Stato ha riconosciuto che “la Conferenza ha contribuito ad affrontare, e sta tuttora affrontando, una delle emergenze più gravi mai verificatesi nella vita del nostro Paese”. “Come ha ben messo in luce il presidente Fedriga, i successi nell’azione di contrasto al virus – ha spiegato Mattarella – sono il frutto di una leale collaborazione che ha coinvolto tutti gli attori istituzionali nella valorizzazione dei rispettivi ruoli”.

Ricordando che lo scorso anno si sono celebrati i 50 anni dell’ordinamento regionale, il presidente ha evidenziato che “il pluralismo istituzionale, le autonomie territoriali e quelle sociali – autonomie che riflettono, rispettandola, la preziosa articolazione del nostro Paese – si sono confermati valori fondanti della Repubblica, in grado di assicurarle forza ed efficacia, insieme al consenso dei cittadini”. “Il pluralismo – ha ammonito – è garanzia di libertà e, affinché possa esprimere tutte le sue potenzialità, richiede rispetto e, insieme, attenta responsabilità, in vista di un interesse comune e indivisibile. Questo è particolarmente evidente per il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione e garantito dal Sistema sanitario nazionale, organizzato su base regionale”.