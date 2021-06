Diocesi: Assisi, premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis” un “rinnovamento dell’economia”

Da domani, venerdì 25 giugno, sarà possibile presentare le domande per partecipare all’edizione 2022 del premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per un’economia della Fraternità”. Sarà infatti online, sul sito www.franciscoassisicarloacutisaward.com, il bando pubblicato e sostenuto dalla Fondazione diocesana di religione – Santuario della Spogliazione istituita dalla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Il premio, come previsto nello statuto e nel regolamento, è istituito allo scopo di “promuovere un rinnovamento dell’economia all’insegna dell’universale fraternità di tutti gli esseri umani a partire dalla condizione e dagli interessi dei più umili e disagiati, nella prospettiva evangelica dell’unica paternità di Dio e del suo disegno di amore per tutti i suoi figli”. Il progetto vincitore riceverà una corresponsione in denaro di 50.000 euro, frutto della sensibilità di un comitato di sostenitori. “Con questo premio – spiega il vescovo diocesano mons. Domenico Sorrentino – vogliamo dare il nostro contributo a quel rinnovamento dell’economia che Papa Francesco auspica e che si rende necessario in una società in cui sono troppo evidenti le diseguaglianze e le sperequazioni. Speriamo di poter ricevere progetti interessanti e innovativi che rispondano a questa nuova visione dell’economia che, anche alla luce di quanto sta maturando nell’iniziativa Economy of Francesco, stiamo cercando di promuovere”.

Il bando, che scade il 31 ottobre 2021, sarà illustrato durante la presentazione dell’ultimo libro di mons. Sorrentino, dal titolo: “Francesco d’Assisi e l’economia della fraternità” che si terrà venerdì 25 giugno, alle 17.30, nella biblioteca diocesana presso la cattedrale di San Rufino. Ne parla con l’autore la giornalista Rai, Francesca Romana Elisei.