Papa Francesco: no a “distruzione, morte e paura” in Terra Santa. “Dieci anni di conflitto in Siria sono uno scandalo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Troppo spesso, anche di recente, quei cieli sono solcati da ordigni che portano distruzione, morte e paura!”. Lo ha denunciato il Papa, che ricevendo in udienza i partecipanti all’assemblea della Roaco ha fatto cenno alla situazione della Terra Santa, “con Israele e Palestina, popoli per i quali sogniamo sempre che nel cielo si distenda l’arco della pace, dato da Dio a Noè come segno dell’alleanza tra Cielo e terra e della pace tra gli uomini”. “Il grido che si leva dalla Siria è sempre presente al cuore di Dio, ma sembra non riesca a toccare quello degli uomini che hanno in mano le sorti dei popoli”, il monito di Francesco, secondo il quale “rimane lo scandalo di dieci anni di conflitto, milioni di sfollati interni ed esterni, le vittime, l’esigenza di una ricostruzione che resta ancora in ostaggio di logiche di parte e della mancanza di decisioni coraggiose per il bene di quella martoriata nazione”. “Il vostro stile è prezioso, perché aiuta i pastori e i fedeli a concentrarsi sull’essenziale, cioè su ciò che serve all’annuncio del Vangelo, manifestando insieme il volto della Chiesa, che è Madre, con particolare attenzione ai piccoli e ai poveri”, l’omaggio del Papa: “A volte bisogna ricostruire gli edifici e le cattedrali, comprese quelle distrutte dalle guerre, ma anzitutto bisogna avere a cuore le pietre vive che sono ferite e disperse”.