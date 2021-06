Diocesi: Ancona, il cordoglio dell’arcivescovo Spina per la morte di mons. Festorazzi

Un invito ai presbiteri, ai religiosi, ai diaconi, alle religiose e al “popolo santo di Dio” alla preghiera affinché “il Signore, ricco di misericordia, accolga la sua bella anima in cielo, nella pace dei santi”. Lo esprime l’arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina, nell’apprendere la notizia della morte di mons. Franco Festorazzi, arcivescovo emerito della stessa arcidiocesi, e nell’esprimere a tutti i suoi familiari le condoglianze più sentite da parte dell’intera arcidiocesi. Un pastore – viene ricordato nella nota – “zelante e colto per tutto il bene che ha fatto nello svolgimento del suo episcopato dal 1991 al 2004 ad Ancona-Osimo”.

Sotto la sua guida la diocesi visse il millenario della cattedrale di San Ciriaco preceduto dai bicentanari del Crocifisso di Osimo e della Madonna Regina di tutti i Santi in Ancona. Nel primo incontro del comitato per le iniziative da prendersi in occasione del millenario della cattedrale espresse il desiderio che tale avvenimento fosse ricordato con la costituzione di un centro di accoglienza per i poveri nei locali attinenti alla chiesa della Ss. Annunziata in via Podesti. Il millenario venne aperto dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e chiuso da san Giovanni Paolo II. Come memoria, il vescovo chiese di creare una struttura per l’ospitalità ai bisognosi: nacque il Centro Ss. Annunziata che venne affidato alla gestione della Caritas diocesana.

Al compimento del 75° anno presentò le dimissioni e lasciò la diocesi il 7 marzo del 2004, ritirandosi nella sua terra e continuando a studiare e pregare. Le esequie si svolgeranno nel duomo di Como, sabato 26 giugno, alle 11.