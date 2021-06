Università: Roma, venerdì a “La Sapienza” terza edizione Festival comunicazione sportiva con Manuela Di Centa e Valentina Vezzali

Una giornata di confronto dedicata al tema del turismo, dello sport e degli stili di vita sostenibili come vettori per il rilancio dell’Italia nel post Covid. E’ la terza edizione del Festival della comunicazione sportiva che l’Università romana “La Sapienza” promuove il 25 giugno, a partire dalle alle 9.30. Al centro le sfide della sostenibilità e l’attenzione allo sport e al benessere fisico.

Due i momenti della giornata. Un think tank nel quale progetti e proposte della comunità di docenti e studenti della Sapienza saranno discussi da Manuela Di Centa (consigliera del Ministro per la valorizzazione e la promozione del turismo montano e sportivo) e da Valentina Vezzali (sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega allo sport). A seguire una tavola rotonda alla quale parteciperanno esperti del mondo accademico e professionale: tra gli altri Rossana Ciuffetti (direttore Scuola dello sport), Stefano Lori (capo progetto Uefa Euro2020 per Roma Capitale), Francesca Grassi (Dipartimento di Fisiologia e farmacologia, Sapienza), Marco Mazzi (Phd Sport Event Management reseacher IOC topics studies). La manifestazione si concluderà con la premiazione dei vincitori dei contest per la promozione e il rilancio del turismo, dello sport e degli stili vita sostenibili e delle staffette di atletica e di nuoto. A conferire i riconoscimenti agli studenti atleti di SapienzaSport sarà Valentina Vezzali. In occasione della premiazione verrà accesa per la prima volta la Fiaccola della Minerva, realizzata con l’intento di rimarcare il valore dello sport per l’Ateneo più grande d’Europa.